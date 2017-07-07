Diyanet İşleri Başkanı Görmez Iğdır'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Iğdır Ulu Cami'nin açılışını gerçekleştirdi.



Görmez, kent merkezindeki caminin açılışında yaptığı konuşmada, cami ve mabetlerin Kabe'nin şubeleri, Müslüman şehirlerin, beldelerin, ülkelerin tapuları olduğunu söyledi.



Camilerin sadece namaz kılma mekanı olmadığını belirten Prof. Dr. Görmez, "Aynı zamanda bizim bilgi, birlik, birbirimizle kalplerimizi birleştirdiğimiz mekanlar, aynı zamanda özgürlük mekanımızdır." dedi.



Görmez, Iğdır Ulu Cami'nin simgesel değerinin çok yüksek olduğunu da anlatarak, şöyle konuştu:



"Edirne'de Selimiye ne ifade ediyorsa, Iğdır'da Ulu Cami onu ifade ediyor. Iğdır bu mabed ile çok daha güzelleşti. Minareleri, Ağrı Dağı gibi tevhidin simgeleri ve sembolleri olarak günde 5 defa Allah'ın vahdaniyetini haykıran, Allah'a olan şehadetimizi haykıran birer şehadet parmağı olarak, Allah'ın varlığını ve birliğini ifade eden simgeler olarak ebediyete kadar devam edecektir. Bu caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onun için Iğdır iyidir, inşallah hep iyiler şehri olarak, bereketli, mübarek bir şehir olarak ebediyete kadar var olsun."



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından caminin açılış kurdelesi, Mehmet Görmez, Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve il protokolü tarafından kesildi.



Açılışta, caminin yapımında destekleri bulunanlara plaket de verildi.