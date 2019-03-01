Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yılda 200 Mezunla Bu Kadroları Dolduramayız

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtımına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var" dedi. Ali Erbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'ye bağlı Paşadağ Mahallesi'nde yaptırılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin tanıtım törenine katıldı. Programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı. 12 bin 470 metrekarelik alanda inşa edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde; 11 sınıf, 6 çalıştay bölümü, 330 kişilik konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve bilgisayar odası bulunuyor.

Programda hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "1976 yılında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi ile bu eğitim merkezlerini açmaya başladık. İl müftülüğünü bırakıp Haseki Eğitim Merkezi'nde 2,5 yıl bu eğitimi almak için gelen hocalarımız oldu. İl müftülüğünden ayrılıp, geldiler, talebe oldular. Ne kadar önemli bir yer olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Orası yetmedi, Konya'da açıldı. Konya yetmedi; Erzurum'da, Trabzon'da, Kayseri'de, Rize'de, Diyarbakır'da ve İzmir'de açıldı. Şimdi 9'uncu olarak da Kocaeli'de açıldı. İnşallah 10'uncusunu da bu sene Ankara'da açacağız. Bana göre halen yeterli değil; çünkü bizim bütün müftülerimiz ihtisas mezunu ve bundan sonrakiler de ihtisas mezunu olmak zorunda. Her yıl 'Müftülük Sınavı' yapıyoruz ve 100 kişi alıyoruz. Çünkü sürekli devirdaim var. Bizim 6 bin vaizlik kadromuz var; ancak şu anda bunun 3 bini dolu. Vaizlerimizi ihtisas merkezlerinden yetiştiriyoruz. Yılda 200 mezunla biz yıllarca bu kadroları dolduramayız. O açıdan daha fazla Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ihtiyacımız var" diye konuştu. Programın sonunda Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Musa Şirin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a divit kalem, hokka ve büyüteçten oluşan set hediye etti. - Kocaeli

Kaynak: DHA