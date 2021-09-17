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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeniden atandı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisini Başkanlık görevine yeniden atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisini Başkanlık görevine yeniden atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Ali Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden bismillah…

Anayasamızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle. "

Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle.

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 16, 2021

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