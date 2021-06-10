Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen '2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını bildirdi. Erbaş, "Sosyal yardımlaşmadan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Kimsesizlerin, yetimlerin, çaresizlerin yardımına koşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı'yla beraber yaptığı en önemli hizmetlerinden birisidir vekaletle kurban faaliyeti. Yaklaşık 30 yıldır, aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda vakfımız milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışmaktadır. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır" dedi.

'KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ'Erbaş, geçen yıl, Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet edilen 557 bin 311 hisse kurbanın, yurt içinde 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyerek, "Bu sene de vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır. Daha çok mazlum ve mağdur kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine katkı sunmak için 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla büyük bir heyecan ve özveriyle gayret edilecektir" diye konuştu.'20 MİLYONDAN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİNE İYİLİK ELİ ULAŞTIRILACAK'Erbaş, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bağış aşamasında kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar tüm süreçte ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlisi hocalarımız ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere binlerce kişilik bir ekiple bu organizasyon gerçekleştirilmektedir. Zira başkanlığımızın ve vakfımızın özverili insan kaynağıyla sahip olduğu hizmet potansiyeli ve bu konuda taşıdığı hassasiyet, vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühleriyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine, Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Türkiye'de 81 il yurt dışında ise 100 civarında ülkede, mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini uzatacağız."YURT İÇİ 1125, YURT DIŞI 925 TL

Vekaletle kurban hizmetinin, Türkiye'de müftülükler, yurt dışında da büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliğiyle yürütüleceğini söyleyen Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 03124169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı