Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vefat eden yazar Ömer Döngeloğlu'na rahmet diledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Diyanet Vakfı gönüllüsü, ilahiyat fakültesinden öğrencim Ömer Döngeloğlu hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza ve koronavirüsten vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: AA