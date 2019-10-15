Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Vatanımızı bu teröristlerden, hainlerden birlikte temizleyeceğiz"

15.10.2019 15:51

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bir terör temizliği yapıyoruz. İnşallah sınır ötesinde şanlı ordumuzun gayretiyle, milletimizin büyük desteği ve dualarıyla neticeye ulaşılacaktır. Cenab-ı Hak hepimize yardım etsin" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin babası Feyzi, annesi Müslüme ve kardeşi Mertcan Topçu'ya başsağlığı diledi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehidin Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan evinin önündeki taziye çadırında yaptığı konuşmada, "Millet olarak şu an sınır ötesinde Barış Pınarı ismiyle büyük bir harekatın içerisindeyiz. Şanlı ordumuz başta olmak üzere hepimiz millet olarak bir seferberlik halindeyiz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak harekatın başarıya ulaşması için camilerde sabah namazlarında Fetih Suresi okuttuklarını hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu hepimizin görevidir. Çünkü bu millet birlikte vatan kurmuş ve vatanımızı da bu teröristlerden, hainlerden birlikte inşallah temizleyeceğiz. Biz bir terör temizliği yapıyoruz. Millet olarak savaş halinde değiliz, bu Harekatı millet olarak tamamen teröristlerden temizlemek için yapıyoruz. 30-40 senedir bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah sınır ötesinde şanlı ordumuzun gayretiyle, milletimizin büyük desteği ve dualarıyla neticeye ulaşılacaktır. Cenab-ı Hak hepimize yardım etsin" diye konuştu.



Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece milletin her zaman dipdiri kalacağını bildiren Başkan Erbaş, "Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bir vatana sahibiz. İnşallah milletimiz birlikte bu terör belasının üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.



"PKK'lılar camiye saldırarak ne kadar cami ve İslam düşmanı olduklarını gösteriyorlar"



Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, bir cami ve çevresindeki Türklere ait iş yerlerine zarar verdiği olayla ilgili de konuşan Başkan Erbaş, şunları söyledi:



"Tabii teröristler her yerde terör faaliyetlerini yapıyor. Ülkemizde yaptıkları gibi işte bugün Almanya'da 300 kişilik bir terör örgütü mensubu, PKK'lılar camiye saldırarak ne kadar hain olduklarını, ne kadar cami ve İslam düşmanı olduklarını da göstermiş oluyor. Biz de diyoruz ki bu millet ayakta olduğu sürece hiçbir zaman bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, mabetlerimizin, camilerimizin göğsüne namahrem eli değmeyecek. Bunun için mücadele ediyoruz. Nerede olursa olsun, biz onlardan hem vatanımızı hem mabetlerimizi temizlemeye ahdettik ve millet olarak bunun kararlılığı içerisindeyiz."



Şehidin annesi, "Bizi çok gururlandırdınız ve onurlandırdınız"



Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden Başkan Erbaş, şehidin babası Fevzi Topçu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Başkan Erbaş, daha sonra şehidin annesi Müslüme Topçu'nun yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.



Anne Topçu ise şehit oğlu hakkında hiçbir zaman kötü bir söz duymadığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Oğluma 'Burada yalnız yaşıyoruz, çok kimsemiz yok, sana düğün yapsam bile burasını dolduramıyoruz.' dedim. O da 'Anne ben Ankara'nın çoğunu tanıyorum. Her yeri doldururum, sen yeter ki benden adam iste.' dedi. Oğlumun gerçekten de çok çok tanıyanı varmış. Biz, herkesten memnunuz. Bütün insanlardan Allah razı olsun. Bizi çok gururlandırdınız ve onurlandırdınız."



Ziyarette, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA