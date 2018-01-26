Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Valiliği ziyaret etti

-Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, "Camiler eğer hedef alınıyorsa bunun arka planında İslam'a düşman insanlar var demektir"

KİLİS - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Valilikte açıklama yapan Erbaş, "Ordumuzun bu harekata başlamasından sonra teröristlerden şehirlerimize atılan bombalar, roketler var. Roketlerden birisi camimizin kubbesini delerek içine düşmüş, 2 vatandaşımızın şehit düşmüştür. Millet olarak el birliğiyle hareket ediyoruz. Şehitlik bizim için en büyük mertebedir. Bizim inancımız da mabetlerin korunmuşluğu vardır. En çetin savaşlarda bile Müslüman askerler mabetlere dokunmazlar. Camiler eğer hedef alınıyorsa bunun arka planında İslam'a düşman insanlar var demektir"açıklamasını yaptı.