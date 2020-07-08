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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Sonel'i ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Sonel'i ziyaret etti

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Sonel'i ziyaret etti
08.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:10

Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile eşi Seher Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel tarafından Valilik Binası önünde karşılandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Munzur'un buluştuğu Tunceli'den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu'ya atandık. Tunceli Valiliği görevimiz sırasında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırlamıştık. Kendisinin Ordulu olmasından dolayı da çok mutlu olduk. Şu an bu güzel ilde valilik görevimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızla ve Ordu'nun değerlerinden birisi olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte güzel insanlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, "Valiler Kararnamesinde Sayın Valimiz Tuncay Sonel'in ismini, Ordu'nun karşısında görünce duyduğum mutluluğumu ifade edemem. Sizi çok sevmiştim. Yaptığınız hizmetler tarihe geçti, iz bıraktınız. Hem maddi olarak, hem manevi olarak. Müftülüğümüzü sürekli teşvik etmeniz ve oradaki gençlerimizi manevi olarak nasıl daha iyi yetiştirebiliriz bunun gayreti içerisinde oldunuz. Tunceli'de bıraktığınız hizmetleri öyle inanıyorum ki, burada katlayarak devam ettireceksiniz. Çünkü, her ilin kendisine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Orada ihtiyaçları siz tespit ettiniz ve Tunceli'de fazlasını yaptınız. Burada da bir ihtiyaç analizi mutlaka yapmışsınızdır. O ihtiyaç analizine göre Ordu'ya bulunduğunuz süre içerisinde çok büyük hizmetler yapacağınıza olan inancım tamdır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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