: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversite öğrencileriyle buluştu

05.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:54

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "100 bin kişi Avrupa'nın sınırlarına dayandığı için gözlerini kırpmadan merhametsizce öldürebiliyorlar. Yine onlara biz ekmek, su ve diğer ihtiyaçlarını götürüyoruz şu anda. Yapmazsak sorumlu oluruz." dedi.

Erbaş, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bilgiden Bilince" adlı konferansta yaptığı konuşmada, İslam'ın merhamet ve şefkat dini olduğunu söyledi.

Anadolu'da yüzyıllardır muhacirlerin huzur ve kardeşlik içinde yaşadığını belirten Erbaş, bunun dünyaya büyük bir örnek teşkil ettiği aktardı.

Anadolu topraklarının muhacir topraklar olduğunu aktaran Erbaş, "Sınırlarımız içinde olan muhacirlere, sığınmacılara sahip çıkıyoruz, inancı ne olursa olsun. Bu topraklar muhacir topraklarıdır. Şöyle salona bakın kah 100 sene kah bin sene önce bu topraklara muhacir olarak geldiğimizi kim inkar edebilir. Balkanlardan, Kafkaslardan, her yerden. Bu topraklar muhacirlerin yaşadığı topraklar olmuş." diye konuştu.

"Her zaman muhacirlere sahip çıkmışız"

Erbaş, Anadolu'ya yakın zamanda büyük göçlerin olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Daha 100 yıl önce, Balkanlardan çok büyük göç almış ülkemiz. Bu açıdan biz her zaman muhacirlere sahip çıkmışız. Zamanında muhacir olanlar kendilerinden sonra gelenlere ensar olmuş. Biz böyle merhametli bir milletiz. Şimdi görüyorsunuz değil mi? 100 bin kişi Avrupa'nın sınırlarına dayandığı için gözlerini kırpmadan merhametsizce öldürebiliyorlar. Yine onlara biz ekmek, su ve diğer ihtiyaçlarını götürüyoruz şu anda. Yapmazsak sorumlu oluruz. Biz böyle olalım. Biz böyle yetişelim. Çünkü böyle büyük oluyor ve yüceliyoruz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bizi yücelten budur işte."

Programa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bazı üniversitelerin rektörleri ile öğrenciler katıldı

Kaynak: AA

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