Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı Salondan detaylar Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla...
21.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:56
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı
Salondan detaylar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı