Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı
Haberler » Güncel » Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı - Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı Salondan detaylar Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla...

21.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışı

Salondan detaylar

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşlerş Başkanlığı tarafından hazırlatılan "Kamu Spotu"

Diyanet İşleri Başkanı 'ın konuşması

ANTALYA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et