Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı Açıklaması - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı Açıklaması

AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayınladı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj paylaştı.

Ali Erbaş, "Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylarını tebrik ediyor, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam, Medya, Asker, Güncel, Haber

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