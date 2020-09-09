Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye ve Pakistan halkının birbirlerine olan muhabbetleri hiç...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Türkiye ve Pakistan halkının birbirlerine olan muhabbetleri hiç...

Pakistan Din İşleri ve İnançlararası Uyum Bakanı Kadri ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarihi geçmişimize baktığımız zaman hem Türkiye hem Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, sevgileri hiç eksilmeden hep devam etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
09.09.2020 22:30 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:35

Pakistan Din İşleri ve İnançlararası Uyum Bakanı Kadri ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tarihi geçmişimize baktığımız zaman hem Türkiye hem Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, sevgileri hiç eksilmeden hep devam etmiştir. Bundan sonra da böyle devam edecektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan Din İşleri ve İnançlararası Uyum Bakanı Pir Nurulhak Kadri ile görüştü. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen görüşmenin başında, Türk halkının Pakistan halkına olan sevgisine değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan halkına selamlarını iletti. Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen güçlü ilişkiler olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, "Tarihimize baktığımız zaman hem Türkiye hem Pakistan halkının birbirlerine olan destekleri, yardımları, sevgileri, muhabbetleri hep devam etmiştir. Bugün de hiç eksilmeden bunun devam ettiğini düşünüyorum. Bundan sonra da böyle devam edecektir" dedi.

Tüm dünyada korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını kaydeden Erbaş, salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin öneminden ve yapılan çalışmalardan bahsederek, bu salgından tüm insanlığın bir an önce kurtulması niyazında bulundu. Erbaş, Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Pakistan Pakistan Din İşleri ve İnançlararası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurulhak Kadri'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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