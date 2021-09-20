Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti
ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla New York'ta açılışı gerçekleştirilen Türkevi binasının açılış programında dua etti.
ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla New York'ta açılışı gerçekleştirilen Türkevi binasının açılış programında Dua etti.