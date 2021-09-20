Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...