Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla New York'ta açılışı gerçekleştirilen Türkevi binasının açılış programında dua etti.

ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla New York'ta açılışı gerçekleştirilen Türkevi binasının açılış programında Dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(New York'taki Türkevi) Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi! İşte alınan önlemler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Cristiano Domagoj Vida Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vahap Seçer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkevi'nin açılışında dua etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 21:27:49. #1.17#