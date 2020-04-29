Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşekkür mesajı DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Barosu'nun eleştirilerinin ardından kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Barosu'nun eleştirilerinin ardından kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA