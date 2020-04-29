Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan teşekkür mesajı Diyanet İşleri Başkanlığına ve şahsına destek verenler için teşekkür mesajı yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu artırmıştır" ifadesini kullandıDiyanet İşleri Başkanı Ali...

Diyanet İşleri Başkanlığına ve şahsına destek verenler için teşekkür mesajı yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu artırmıştır" ifadesini kullandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz cuma günü irad ettiği hutbe nedeniyle İslam'ı hedef alarak başlatılan saldırı ve kara propagandaya karşı Diyanet İşleri Başkanlığına ve şahsına destek verenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teşekkür mesajında, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu artırmıştır" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda Başkan Erbaş, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür" paylaşımında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA