Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "temizlik ve yeni tip koronavirüs" konulu hutbe Açıklaması

06.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:36

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te "temizlik ve yeni tip koronavirüs" (Kovid-19) konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi dua edildi. Burada hutbe irat eden Erbaş, Müddessir Suresi'nin ayetlerini okuyarak temizliğin önemine dikkati çekti.

Peygamberin hem maddi anlamda giysilerini ve

bedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl

inanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayı

emrettiğini belirten Erbaş, "Zira müminin temel vasıflarından biri olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten

arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip

olmaktır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz dış

temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve şöyle buyurur, (Temizlik imanın yarısıdır)." dedi.

Temizlenme imkanına sahip olduğu halde, üstü başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz

olan kişinin, insanların yanında olduğu gibi Allah katında da makbul olmadığını dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Çünkü Allah'a hakkıyla

ibadet ederek O'nun rızasını kazanmak ancak

temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve

gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz

olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden

temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,

haftada en az bir defa bilhassa cuma günü yıkanmak

Peygamberimizin sünnetidir."

Erbaş, hayattaki her iyiliğin ve güzelliğin başının sağlık,

sağlığın da temizlikten geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi

bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya

devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize

şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her

zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza

ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin

içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım."

Zaman zaman sağlığın kıymetinin bilinmediğini ve sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerinin ancak

kaybettikten sonra anlaşıldığını anlatan Erbaş, "Oysa temiz yaşamak ve

sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleri

olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela ve musibetlerden muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Sınır ötesinde bölgenin ve sınırların güvenliği, mazlumları korumak için mücadele eden güvenlik güçlerine dua eden Erbaş, şehitlere de rahmet diledi.

Kaynak: AA