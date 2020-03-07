Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan TDV değerlendirmesi

07.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) insanlığa maddi ve manevi hizmet eden büyük bir vakıf olduğunu dile getirerek, 45 yıldır devam eden bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Gaziantep Valiliğinin düzenlediği programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'in Türkiye'nin en kadim şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in ilmin ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi.



Erbaş, ilmin ve ticaretin birlikte yürüdüğünde o şehrin hem maddi hem de manevi olarak kalkınacağına işaret ederek, "Gaziantep bunun örnek şehirlerinden birisidir. Tarihte gördüğümüz pek çok ilim adamı burada yetişmiştir" dedi.



Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldığını belirten Erbaş, "Peygamberler yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ne yapmışlarsa bugün bu emanet bizim üzerimizdedir. Gelen vahyi insanlara anlatmak emaneti, bizim üzerimizdedir. İşte bizim müftülerimiz, Peygamber emanetini gücünün yettiği kadar taşımaya çalışıyorlar. Ahmet Hocamıza da biz şahidiz ki 43 yılını bu ruh, amaç ve şuurla din-i mübini İslam'a hizmet etmekle geçirdi. Emaneti yerde koymadı. Emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalıştı. Onun örnek hizmeti umut ediyorum ki tüm il müftülerimize, ilçe müftülerimize, tüm din görevlilerimize örnek olacaktır" şeklinde konuştu.



Erbaş, TDV'nin 45 yıldır insanlığa maddi ve manevi hizmet eden büyük bir vakıf olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl kurban vesilesiyle sizlerin bizlere emanet ettiğiniz kurban hisselerini 149 ülkeye ulaştırdık. Bu sadece bir kurban hissesini bir insan vermekten çok öte bir şeydir. Sizin sevginizi, milletimizin muhabbetini, bayrağımızı, ülkemizin yüceliğini, cömertliğini oralara, o uzak beldelere ulaştırmak demektir. Ülkemiz içerisinde nerede fakir fukara varsa onlara, onların çocuklarının eğitimine yardımcı olma noktasında 45 yıldır devam eden bir iyilik hareketidir" ifadelerini kullandı.



Başkan Erbaş, TDV'nin 111 ülkeden binlerce gencin eğitimine katkı sağladığını söyledi. TDV'nin Türkiye'de 68 öğrenci yurduyla üniversite öğrencilerine hizmet ettiğini anlatan Başkan Erbaş, "Yurtlarımızda 'yurt, kurs, burs' şeklinde bir anlayışla hizmet ediyoruz. Yurdumuzda kalan bir öğrencimiz kazandığı üniversitenin yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfımızın yurdunda da aldığı ilave eğitimlerle ikinci bir üniversiteyi bitirmesini istiyoruz. Ahlaklı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA