Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması

09.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:08
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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