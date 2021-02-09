Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Sigarayı Bırakma Günü mesajı Açıklaması
09.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erbaş, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Her yıl Türkiye'de 100 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan sigarayla mücadelemizi topyekun sürdürerek dinimizce de haram olan bu büyük tehlikeye bir an önce son verelim. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü insanlığın bu vahim bağımlılıktan bir an önce kurtulmasına vesile olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen