Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şehit asker için başsağlığı mesajı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan için başsağlığı mesajı yayımladı. Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Kuzey Irak'ta teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan, Soma Hayber Camisi İmam Hatibi Halil Durhan hocamızın evladı Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'a Allah'tan rahmet, kıymetli hocamıza, ailesine sabır diliyorum. Camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun." Kaynak: AA