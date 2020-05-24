Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan Bayramı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan Bayramı mesajı ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
24.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan Bayramı mesajı ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA