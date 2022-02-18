Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Pakistan ile din eğitimi alanında iş birliği vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan ile din eğitimi ve diyanet hizmetleri alanında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Erbaş, Pencap Valisi Çaudri Muhammed Server ile bir araya geldi.

Görüşmeye Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri, Pakistanlı alimler, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay ve davetliler katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de Pakistan'a karşı derin bir sevgi olduğunu anımsatarak, "Bu anlayışın yaşamasında en büyük etken din birliği, mezhep birliği, iki ülke insanlarının birbirine benzeyen çok farklı hususiyetlerinin olmuş olmasıdır." dedi.

Ayrıca Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın özelliklerinin birbirine benziyor olmasının iki ülke arasındaki yakınlığı artırdığını söyledi.

Pakistan ile din eğitimi ve diyanet hizmetleri alanında iş birliğinin önemine vurgu yapan Erbaş, "İnsanlarımıza sahih bilgiyi ulaştırma noktasında, aşırılıklardan, şiddetten, hurafelerden uzak, doğru dini bilgiyle çocukları gençleri yetiştirme noktasında neler yapabiliriz, daha nitelikli eğitimleri yapma noktasında birbirimizden nasıl istifade edebiliriz, iş birliği yapabiliriz. Bunları görüşeceğiz." diye konuştu.

Erbaş, Türkiye ile Pakistan'ın bu alanda güçlerini birleştirmesinin her iki ülke insanları için büyük faydalar ortaya çıkaracağını kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler güçlendirilmeli

Pencap Valisi Server, Türk misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara işaret etti.

Server, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.