Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendirmesinin Müslüman inancı ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşım olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na tepki Açıklaması
09.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendirmesinin Müslüman inancı ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşım olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, İslam düşüncesinde büyük bir ideali ve ahlakı ifade eden fethin, özgürlük, adalet ve merhamet uğruna yapılan kutlu bir mücadele olduğunu vurguladı.

Fethin, Hazreti Peygamber'in Müslümanlara gösterdiği önemli bir ufuk olduğunu belirten Erbaş, "Özellikle İstanbul'un fethi, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde yer alan bir müjdedir. Bu müjdeye nail olmak için Müslümanlar asrısaadetten itibaren pek çok defa İstanbul'u İslam'la buluşturmaya çalışmışlardır. Kutlu fetih ise ümmetin büyük devleti Osmanlı'nın asil hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Müslümanların ve Fatih Sultan Mehmet'in gayesinin İstanbul'u İslam'ın aydınlık ilkeleri, barış, adalet ve merhametle buluşturmak olduğuna işaret ederek, fetihten sonra İstanbul'da farklı ırk ve inanç topluluklarının birlikte huzur ve barış içinde yaşadığına dikkati çekti.

"Talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır"

İstanbul'un halen özgürlük ve birlikte yaşama kültürüne sahip örnek bir medeniyet merkezi olduğunu kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebeple Mısır'da devlete bağlı bir kurum olan Daru'l İfta'nın, Peygamber müjdesine mazhar olan İstanbul'un fethini 'işgal' kelimesiyle ifade etmesi, Müslüman inancına ve ahlakına yakışmayan, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşımdır. Başta Ebu Eyyub el Ensari olmak üzere fetih ideali ile yollara düşen nice örnek şahsiyete karşı bir vefasızlıktır. Bu söylem, en hafif ifadeyle sığ ve cahilce bir yaklaşım veya İslam medeniyetinin barış ve merhamet dünyasına karşı kötü niyetli ve haince bir bakıştır."

"Hukuk ve ahlakın gereğini yerine getirmelerini bekliyorum"

Erbaş, iddianın sahiplerini şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili devletin yetkililerinden, tarihi hakikatleri tahrif eden, Müslümanların ortak hafızasına, birliğine ve kardeşliğine en büyük zararı veren söz konusu açıklamayı yapanlarla ilgili derhal hukuk ve ahlakın gereğini yerine getirmelerini bekliyorum. Aksi halde yeryüzündeki tüm Müslümanların vicdanında mahkum ve tarihin huzurunda mahcup olacaklarını ifade ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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