Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Miraç Kandili mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Miraç Kandili mesajı - Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Miraç Kandili, Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik eden Erbaş, İslam'ın insan hayatına verdiği öneme işaret ederek, Korona virüse karşı devletin aldığı tedbirlere uymanın herkesin en temel görevi olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Korona virüse karşı devletin altığı tedbirlere uymanın herkesin en temel görevi olduğunu belirten Erbaş, mesajında, "Bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesini idrak edeceğiz inşallah. İçinde birçok hikmeti barındıran Miraç, Allah'ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Peygamberimize gösterildiği derinlikli, mucizevi ve hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağandır. Nitekim Risalet'in Mekke döneminde, Peygamberimizle birlikte ilk Müslümanların içinde bulundukları son derece çetin, sıkıntılı ve hüzünlü bir zamanda Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşen Miraç mucizesi, Resulüllah ve mümin gönüller için büyük bir teselli ve ilahi bir destek olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Miraç mucizesinin en önemli sonuçlarından birinin günde 5 vakit namaz kılmak olduğunu ifade eden Erbaş, "Peygamber Efendimizin şahsında tecelli eden Miracın tüm müminler nezdindeki karşılığı namazdır. Zira Miraç mucizesinin en önemli sonuçlarından biri olan günde beş vakit namaz, ruhumuzu daraltan dünyevi ve süfli arzulardan arınarak ulvi duygulara yükselmenin yegane yoludur. Namaz, fiziki alemin sınırlarını aşarak Allah'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Kısacası Miraç, Allah'a iman emniyetinde huzurlu bir gönül, Resulüllah'a sadakat çizgisinde dosdoğru bir hayat ve namaza muhabbet neşesinde aydınlık bir geleceğin müjdesidir. O halde sınırlı ömrümüzün önemli duraklarından biri olan Miraç Gecesi'nde Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimiz (sav)'e olan sadakatimizi, namaza olan muhabbetimizi daha da pekiştirmeliyiz. Diğer yandan bu gece, bize, Miracın mabedi olan Mescid-i Aksa'nın onurunu koruma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bugün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır. Mescid-i Aksa'yı Peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız. Miracın mabedini, işgal ve zulümden kurtarmanın yolu ise, ümmet birliğimizi örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bize düşen, bu uğurda kuşanacağımız azim, irade ve gayretle İslam ümmetinin yeniden yükselişine umut olmaktır" diye konuştu.

Miraç gecesi vesilesiyle küresel bir tehlike haline gelen Korona virüs hakkında da uyarılarda bulunan Erbaş, "Bu mübarek gece vesileyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus ise, küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğidir. Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu sebeple devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz bu imtihan günlerinde teenniyle hareket ederek ellerimizi Yüce Rabbimizin engin merhametine açıp başta milletimiz olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevi her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabbimizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz 'Allah, en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir'. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" şeklinde ifadelerini sonlandırdı.

(Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
'Oy korona korona' diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinan Akçıl Rita Wilson
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Mart Karar İtalya
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Miraç Kandili mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 11:06:19. #1.15#
title