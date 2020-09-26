Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı

26.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 02:11
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medyada bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan görüntülerle ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ve konunun takipçisi olacağını açıkladı. Erbaş, şu ifadelere ver verdi:

"Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici

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