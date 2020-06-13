Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Kudüs' açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Kudüs' açıklaması

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemlidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Kudüs' açıklaması
13.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:19

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemlidir" dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen, 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Dayanışma Buluşması'nda konuştu. Erbaş, Kudüs'ün insanlığın en köklü mirasına ve tarihi serüvenine tanıklık eden evrensel bir değer olduğunu söyledi. Erbaş, "İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır. Bu itibarla Müslümanların hayatında vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir şehirdir. Kudüs'ü işgal edenler, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulmaktadırlar. Dolayısıyla Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe ve özeleştiri yapmak durumundayız. Coğrafyamızın nasıl küresel aktörlerin güç gösterisi alanı haline geldiğini ve ümmeti zayıflatan faktörleri kapsamlı olarak ele almak ve çözüm üretmek zorundayız" dedi.

Başkan Erbaş, Filistin ve Kudüs'ü işgal edenlerin, dünyayı savaş ve kargaşaya sürükleyenlerin, hukuk, insaf, vicdan, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığına dikkat çekerek, bu durumun tek çözümünün ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olması olduğunu söyledi.'EĞİTİM VE ÖĞRETİM MÜFREDATLARINA DAHİL EDİLMELİDİR'Başkan Erbaş, Filistin davasının yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili dini ve tarihi bilgilerin tüm İslam coğrafyasında eğitim ve öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemlidir. Müslümanların Kudüs'teki tarihi eserlerini araştıran kurum ve kuruluşlarını, keza Kudüs davasını savunmak üzere hizmet yürüten medya kuruluşlarını desteklemeliyiz. Müslüman ülkelerin dini kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Kudüs bilincini güçlendirecek farklı etkinlikler yapmaya devam etmelidir" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ, EN YÜKSEK SESLE KUDÜS DAVASINI SAVUNMAKTADIR'Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistan'dan Filistin'e dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların yanında olduğunu belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi: "Orta Asya'dan Afrika'ya bir araya geldiğimiz her platformda biz Kudüs davamızı gündeme getiriyoruz. Mesela 2018 Ocak ayında İstanbul'da 'Uluslararası Kudüs Sempozyumu'nu yaptık ve bir sonuç bildirgesiyle Kudüs davasını dünya kamuoyuna aktardık. Hatta şunu söyleyebilirim; Türkiye'de her hafta bir yerde Kudüs'le ilgili bir çalışma, bir konuşma ve bir faaliyet mutlaka vardır. Kudüs ile ilgili 100 bini aşkın camimizde hutbeler okutuyoruz. Kudüs ziyaretlerini teşvik ediyoruz. Yine Mayıs 2018 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Kudüs meselesi için İstanbul'da özel olarak toplandı. Yine İstanbul'da aynı gün, tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermek için 1 milyonu aşkın insanın katılımıyla, benim de sonunda dua ettiğim 'Büyük Kudüs Mitingi'ni gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Davos ve Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi her zaman tüm uluslararası toplantılarda en açık şekilde ve en yüksek sesle Kudüs davasını savunmaktadır."'FİLİSTİNLİ MAZLUM MÜSLÜMANLARIN YANINDAYIZ'

Erbaş, mücadelelerinin Kudüs tamamen özgür oluncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Bu vesileyle, her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum Müslümanların yanında olduğumuzu ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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