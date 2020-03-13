Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır" dedi.

13.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen yeni tip korona virüse ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde alınan tedbirleri açıkladı. Erbaş, "İl ve ilçe müftülüklerimize gönderilen bir genelge gereğince şu tedbirlerin ivedilikle yerine getirilmesi talimatlandırılmıştır; camiler, Kur'an kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları, kütüphaneler gibi kurumumuzun hizmet yürüttüğü mekanların lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımları başta olmak üzere bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi, cuma namazı başta olmak üzere camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin asr-ı saadet örneğinde olduğu gibi evde kılınabileceği hususunda cami cemaatinin bilgilendirilmesi, camilerde musafaha, tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara hastalık riski sona erinceye kadar ara verilmesi, camilerde kullanılan tespihlerin kaldırılması, yaşlılara, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlara ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesi, hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişilerin din görevlilerimiz tarafından hastanelere yönlendirilmesi, sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi hususları genelgemizde yer almaktadır" dedi.


"Kur'an kurslarımız da 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle tatil edilmiştir"


Kur'an kurslarının tatil edilmesine ilişkin de konuşan Erbaş, "İlgili mevzuatımız gereği, Milli Eğitim Bakanlığının okulların tatil edildiğini açıklaması ile birlikte Kur'an kurslarımız da 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle tatil edilmiştir. Bu süre zarfında öğreticilerimizin gözetiminde tüm kurs ve pansiyonlarımızın detaylı temizliği yapılacaktır. Yatılı kurslarımızda kalan ve yurt dışından gelen öğrencilerimizin konaklamaya devam etmeleri konusunda müftülüklerimiz gerekli önlemleri alacaktır. Ayrıca hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin eğitim düzenini bozmamak adına eğiticilerimize sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermeleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.


"Seminer, konferans, kutlama programı gibi etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir"


Program ve etkinliklere ilişkin de açıklama yapan Erbaş, "Uluslararası İyilik Ödülleri, Avrasya İslam Şurası gibi uluslararası programlar başta olmak üzere yoğun katılımlı ve halka açık olarak icra edilecek seminer, konferans, kutlama programı gibi etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" şeklinde konuştu.


Umre ziyaretinde bulunan vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Erbaş, şunları kaydetti:


"Umre ziyaretinde bulunan vatandaşlarımıza ilişkin Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüzce Suudi Arabistan Devleti umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmadan önce orada bulunan vatandaşlarımız ve yeni gidecek olan umrecilerimiz salgına sebep olan virüs konusunda bilgilendirilmiş, virüsten nasıl korunmaları gerektiğine ilişkin uzman tabiplerimizce bilinçlendirilmişlerdir. Mekke ve Medine'de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulmuştur. Vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış broşürler asılmıştır. Ayrıca bu broşürler, bütün umrecilerimize dağıtılmıştır."


"Yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır"


Erbaş, "27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan Devleti'nce umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup, bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır" ifadelerini kullandı.


Erbaş, yurt dışı teşkilatına da gerekli talimatların verildiğini bildirerek, "Yurt dışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları, özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir. Yurt dışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı 'değerler eğitimi', 'erdemli gençlik' programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde Mart ve Nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri tarihlere ertelenmiştir. Yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimiz koordinesi ile birlik, dernek ve vakıflarımız tarafından planlamaya alınan her türlü eğitim ve sosyal program ile karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamı iptal edilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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