Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Barosu ile yaşanan eşcinsellik tartışmasında kendisine destek olanlara teşekkür edip "Başkanlığımıza milletimizin desteği sorumluluğumuzu daha da artırmıştır" dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Erbaş'ın verdiği hutbeyle başlayıp devam eden eşcinsellik tartışmasında yeni açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı. "SİZE HİZMET ETMEK ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR" Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.