Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.