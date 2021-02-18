Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı
18.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.
Erbaş, Twitter hesabından bu anı, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra." notuyla paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin