Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı

18.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:52
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kedili fotoğraf paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kürsüsünde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafını paylaştı.

Erbaş, Twitter hesabından bu anı, "Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra." notuyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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