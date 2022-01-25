Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kar yağışıyla ilgili dayanışma ve yardımlaşma paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem, yangın, sel gibi afetlerde olduğu gibi hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında da büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla zorlukları ortadan kaldırmak için iyilik yarışına girilmesinin, milletin yüce asaletinin tezahürü olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, deprem, yangın, sel gibi afetlerde olduğu gibi hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında da büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla zorlukları ortadan kaldırmak için iyilik yarışına girilmesinin, milletin yüce asaletinin tezahürü olduğunu belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Deprem, yangın, sel gibi afetlerde olduğu gibi hayatı olumsuz etkileyen kar yağışında da büyük bir dayanışma ve yardımlaşma ile zorlukları ortadan kaldırmak için iyilik yarışına girmesi, milletimizin yüce asaletinin tezahürüdür. Rabbim, bu asaletten nesillerimizi mahrum eylemesin." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, paylaşımında, Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin yolda kalan vatandaşlara yardım yaptığı fotoğraflara da yer verdi.