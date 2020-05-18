Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi mesajında, insanlığın, yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı
18.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:52

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi mesajında, insanlığın, yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini belirtti. Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in hikmet yüklü mesajlarını anlamak, yaşamak ve tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yayımladığı mesajında, Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Yarın akşam Kadir Gecesi'nin idrak ve ihya edileceğine değinen Erbaş, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olmasının geldiğini belirtti. Erbaş, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır" dedi.

'EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ'İnsanlığın, yaşadığı krizlerden Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle çıkabileceğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren; adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam'ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah'ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır. O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz.  Bu gece, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenilemeliyiz. Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak; yeryüzü, İslam'ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyor; yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını; bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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