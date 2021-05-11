Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapıldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapıldığını belirtti.

Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, bu akşam Gazze'de masumları hedef alıyor. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin üzerine olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
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