Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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