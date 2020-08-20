Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hicri Yeni Yıl Mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hicri Yeni Yıl Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hicri yeni yıl mesajında milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ederek; hicretin, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim mutlaka bir çıkış yolu olduğunun ve onların asla mağlup olmayacaklarının ispatı olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hicri Yeni Yıl Mesajı
20.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:00

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hicri yeni yıl mesajında milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ederek; hicretin, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim mutlaka bir çıkış yolu olduğunun ve onların asla mağlup olmayacaklarının ispatı olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hicri Yeni Yıl Mesajında, "Bugün, Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri yılbaşının 1442. yıldönümüdür. Yüce Rabbimiz yeni hicri yılı hayırlara vesile eylesin.

Şüphesiz hicret, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için büyük mesajlar içeren tarihi bir olaydır. Hicretle beraber; yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiştir. Tevhidin perdelendiği, zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı, köleliğin kader kabul edildiği bir cahiliye karanlığından; ırkı, rengi, statüsü ne olursa olsun insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin merkeze alındığı, huzur ve güvenin tesis edildiği aydınlık bir çağ açılmıştır. İnsanlığın iyiliği için İslam'ın hayat veren ilkelerini hakim değerler haline getirmek uğruna sarsılmaz bir inanç ve sabırla mücadele ederek yurtlarını terk eden Müslümanlara yeryüzü vatan kılınmıştır.

Dolayısıyla hicret, dünyevi her türlü bela, sıkıntı ve meşakkatten kaçış değil, bütün zorluklarla mücadele yolunda muhkem bir karar ve istikrardır. Fikir ve aksiyon planında Müslümanca yaşama azminin manifestosu; imanın ikrarı, kulluğun izharı ve ahlakın ihyasıdır. Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbeti, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşliği tercih etmenin ifadesidir."

"Hicret, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim mutlaka bir çıkış yolu olduğunun ve onların asla mağlup olmayacaklarının ispatıdır" diyen Erbaş şöyle devam etti:

" Dolayısıyla hicretin taşıdığı mana ve mesajlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlar için maddi ve manevi kalkınma yolunda büyük bir azim ve motivasyon kaynağıdır. Bu bağlamda Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini bütün boyutlarıyla tefekkür ederek dünyamızı hicretin getirdiği değerlerle tanıştıracak bir gaye ve gayrete zemin kılmak Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur.

Diğer yandan hicret, bizlere Peygamber efendimizin örnekliğinde tedbir ve tevekkül merkezli bir mücadeleyi, cesaret ve sabrı kuşanmanın kıymetini, Rabbimize sonsuz güven duyup teslimiyet göstererek asla ümitsizliğe kapılmamanın gerekliliğini, yıkılmadan ayakta durabilecek bir inancın ve direncin değerini öğreten tarihi bir vesikadır. Bu açıdan, hicreti doğru okumak ve anlamak; yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele konusunda bizlere azim ve kararlılık aşılayacak, bugünü ve geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ediyor; yeni yılın yeryüzünün sekinetine, İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selameti, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir gayret, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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