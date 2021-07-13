Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hatay'da camide çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma talimatı verdiğini ve konuyu sonuna kadar takip edeceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı medya mecralarında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir camimizde yaşandığı iddia edilen görüntünün ardından ilgili birimlerimize konuya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatılması talimatını verdim. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Camilerimizin süsü, çiçekleri ve neşesi olan çocuklarımızın İslam'ı, Rabbimizi, Peygamberimizi ve güzel ahlak gibi birçok iyi hasleti öğrenecekleri camilerimizde, onların onurunu hiçe sayan, rencide eden ve şiddete başvuran hiçbir davranış kabul edilemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş