Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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