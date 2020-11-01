Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması

01.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:44
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlere ve din adamlarına yönelik saldırgan tutum sergileyen tüm aşırılıklar hepimizin ortak düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alan saldırısına kınama Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentinde sivilleri hedef alan saldırısına kınama Açıklaması
AK Partili Taş'tan Böcek açıklaması: 'Biz hastalık üzerinden siyaset yapmayız'
AK Partili Taş'tan Böcek açıklaması: "Biz hastalık üzerinden siyaset yapmayız"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sevim Emre Miley Cyrus Burak Özçivit Hakan Taşıyan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama Açıklaması - Lyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 00:45:43. #1.14#
title