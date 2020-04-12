Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle yurt dışında da din, dil, ırk ayırmadan yardıma koşan din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle yurt dışında da din, dil, ırk ayırmadan yardıma koşan din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan zor süreçte yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet eden din görevlileri, cami dernek başkanları ve üyeleri ile vatandaşlara teşekkür etti.

ERBAŞ KONUYA İLİŞKİN PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Kovid-19 nedeniyle yaşanan bu zor süreçte yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da din, dil, ırk ayrımı yapmadan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ilkesiyle hizmet eden din görevlilerimize, cami dernek başkan ve üyelerine, vatandaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA