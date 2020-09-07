Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan denizde boğulan din görevlisi Çıtak için başsağlığı mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan denizde boğulan din görevlisi Çıtak için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden din görevlisi imam hatip Mehmet Çıtak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan denizde boğulan din görevlisi Çıtak için başsağlığı mesajı
07.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:26

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden din görevlisi imam hatip Mehmet Çıtak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisini kurtarmak için verdiği mücadele esnasında vefat eden din görevlimiz imam hatip Mehmet Çıtak'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı, hastanede tedavi gören öğrencimiz Muharrem Ateş'e de acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

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