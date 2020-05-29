Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cuma namazı Hutbesi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cuma namazı Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisinde Cuma hutbesini okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cuma namazı Hutbesi
29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:50

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisinde Cuma hutbesini okudu. Fetih vurgusu yapılan ve korona virüs ilişkin tedbirlere uyulması çağrısında bulunulan hutbe sırasında bazı vatandaşların uzun süre sonsa camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kılınamayan Cuma namazı ilk kez kılındı. Diyanet Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Fatiih Camisinde hutbeyi okudu. Seccadeleri ile birlikte camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutup namaz kılarken hutbe sırasında bazı vatandaşların uzun süre sonsa camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

"Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk"

Hutbede !özlemle bu günü bekliyorduk' diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hamdolsun rabbimize muhterem Müslümanlar. Cumanız mübarek olsun. Bu icabet vaktinde, gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve rızkınız cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. "Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa Efendimize salat ve selam olsun. Aziz Müminler! Cuma günü müminlerin bayramıdır ve bu bayram Asr-ı Saadetten bugüne en güzel haliyle camilerde, cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken, bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır; edeb ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil! Vakit, Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir" ifadelerini kullandı.

"Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz"

Fetih coşkusu ve camilere kavuşmanın coşkusunun bir arada yaşandığını belirten, Erbaş, "29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah Cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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