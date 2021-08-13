Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Yeni Camisi'nde hutbe irad etti, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, "Gün, birlikte yaralarımızı sarma günüdür" konulu cuma hutbesinde, afetlerin tabiatı alt üst ettiği gibi hayatı da pek çok zorluk ve sıkıntılarla etkilediğini belirtti.

Ülke genelindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığına, ancak bugün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketiyle karşı karşıya kalındığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de biz müminler, umutsuzluğa kapılmadan zorluklarla mücadele edebilecek inanca ve dirence sahibiz. Devletimizin kararlılığı, milletimizin azmi ve Rabb'imizin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah. Afetlere maruz kalan tüm bölgelerimizi, devlet millet dayanışması içinde, el birliğiyle yeniden imar, insanımızı yeniden ihya edecek güçteyiz. Zorlukları kolaylığa, üzüntüleri sevince, hastalıkları sağlığa ulaştıracağız Allah'ın izniyle."

"Üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım"

Erbaş, müminlere yardım etmenin milletin üzerindeki bir gereklilik olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Takdir Allah'ındır. Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenabıhakk'ın takdirine rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan sonra Rabb'imize tevekkül etmektir. O halde geliniz, güvenli bir hayat için üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım. Sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta birbirimize destek olalım. Unutmayalım ki, el ele, gönül gönüle verdiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde afetlerle mücadeleye karşı birlik çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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