Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un düzenlediği "Geleneksel Bayramlaşma Töreni"nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam alemi olarak aramızda birlik beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyacı var" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un bu yıl hac farizasını yerine getiren devlet başkanları, İslami şahsiyetler ve hac heyet başkanlarının bayramlarını kutlamak için Mina'daki Krallık Sarayı'nda düzenlediği "Geleneksel Bayramlaşma Töreni"ne katıldı. Programda hac heyet başkanları adına bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Yüce Mevla'dan bu bayramın İslam alemine hayırlar getirmesini, nice bayramlara sağlık, afiyet ve bereketle tekrar kavuşmayı niyaz ederim" dedi.

"HAC AREFEDİR"

"İslam alemi olarak aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının daha da kökleşmesine ihtiyacımız vardır" diyen Başkan Erbaş, "Hac 'Arefedir', yani 'tanışmaktır'. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar, sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi ırklara ve boylara ayırdık. Allah katında sizin en değerliniz en takvalı olanınızdır. Muhakkak Allah bilendir, haberdar olandır" şeklinde konuştu. Allah katında en sevimli ve en kutsal beldede olduklarına işaret eden Başkan Erbaş, konuşmasında Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'nden bir bölüme de yer verdi:

"Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Tebliğ ettim mi? Dediler ki Allah resulü tebliğ etmiştir, sonra dedi ki: bugün hangi gündür? Ashap bugün haram gündür dediler, sonra dedi ki: bu ay hangi aydır? Ashap bu ay haram aydır dediler, sonra dedi ki: peki bu belde? Ashap bu belde haram beldedir dediler, sonra dedi ki: Yüce Allah da kendi aranızda, kanlarınızı, mallarınızı ve namuslarınızı bugünün, ayın ve bu beldenin haramlığı gibi haram kılmıştır. Tebliğ ettim mi? Dediler ki 'evet Allah resulü tebliğ etmiştir', dedi ki: Sizden işiten işitmeyene bildirsin."

"YÜCE MEVLA'DAN İSLAM ÜLKELERİNDEKİ MÜSLÜMANLARI EN DOĞRU YOLA İLETMESİNİ NİYAZ EDERİM" Konuşmasının devamında tüm İslam alemi için dua eden Erbaş, "Yüce Mevla'dan, bu kutsal beldeleri ve tüm İslam ülkelerini, her türlü fitne ve kötülüklerden korumasını, tüm İslam ülkelerindeki Müslümanları en doğru yola iletmesini niyaz ederim. Allah'ım haccımızı mebrur, sayımızı meşkur, günahlarımızı mağfur ve amelimizi makbul eyle. Allah'ım senin evini ziyarete gelen misafirlerine ülkelerine sağlık ve afiyetle dönmelerini nasip eyle" ifadelerini kullandı.