Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Batman'daki temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Dekan Prof. Dr. Yahya Suzan'ın Berat Kandili'ni kutladı.

Erbaş, "Gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek nasip olur inşallah. Çünkü üniversiteler şehrin ilim, eğitim merkezleri. Cehaletin ortadan kaldırılmasında üniversiteler önemli bir vasıtadır. Bu vasıtayı en güzel şekilde kullanmak inşallah nasip olur. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Suzan ise Başkan Erbaş'a fakülte hakkında bilgi verdi.

Erbaş, daha sonra yapımı devam eden üniversite camisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir