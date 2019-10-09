Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı

09.10.2019 16:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Erbaş, paylaşımda, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA