Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Barış Pınarı" paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

09.10.2019 16:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bir paylaşımda bulundu.


Erbaş, paylaşımda, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyor; Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et