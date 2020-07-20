Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
20.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:45

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.

Görüntü Dmkümü: -Erbaş'ın paylaştığı video

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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