Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" mesajı Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bugünlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bugünlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Erbaş, 7 Nisan Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devlet ve milletin hep birlikte mücadele ettiği bu süreçte, sağlığın büyük bir nimet ve dinin emri olan temizliğin, önemli bir sorumluluk olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Hazreti Muhammed'in temizlik, sağlık ve tedavi konusundaki hadisi şeriflerine işaret eden Erbaş, bu hadislerde, insanın aklını, bilgisini ve tecrübesini kullanarak şifayı aramak, tedavi olmak ve sağlıklı yaşamak için her türlü önlemi almakla sorumlu olduğunun açıkça ifade edildiğini kaydetti.

Erbaş, bireyin ve toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam'ın, sağlığı tehlikeye atan her türlü maddeyi ve davranışı da yasakladığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığın en büyük hazine olduğunu yakından hissettiğimiz bugünlerde, zararlı alışkanlıklara karşı daha duyarlı olmak, sağlığı korumak için gerekli tedbirleri almak ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık camiasının '7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün sağlığa yaklaşım konusunda duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini, etkin bir bilinç ve farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum.

Yaşadığımız salgın karşısında özellikle büyük bir özveriyle gece gündüz demeden hizmet eden sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, emek ve gayretlerinin yüce Allah katında sadaka-i cariye olarak kabul görmesini ve büyük ilahi lütuflara mazhar kılınmalarını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA