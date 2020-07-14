Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz mesajı Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Temmuz direnişi, sadece bir darbe girişimini boşa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ'nün itikadi, ameli ve ahlaki sapkınlığını da bütün yönleriyle ifşa etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Temmuz direnişi, sadece bir darbe girişimini boşa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ'nün itikadi, ameli ve ahlaki sapkınlığını da bütün yönleriyle ifşa etmiştir." ifadesini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un, asrın en büyük ihaneti karşısında aziz milletin asil bir direnişle yazdığı onurlu bir destanın adı olduğunu belirtti.

Küresel güç odaklarının İslam coğrafyasında fitne ve tefrika için kurgulayıp kullandıkları suç ve terör şebekelerinin, Müslümanların birliği, dirliği ve terakkisi önünde daima ayak bağı olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu tür örgütlerden biri olduğu hususunda kuşku bulunmayan FETÖ, yıllarca kendisini yüce dinimiz İslam'ın ilke ve değerleri ardına gizleyerek küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapmıştır. Eğitim ve hizmet kisvesi altında kavramlarımızı ve değerlerimizi suistimal etmiş, gizli emelleri uğruna gençlerin inanç, duygu ve zihin dünyalarını ifsat etmiştir. Dini, şiddet ve istismar aracına dönüştüren bu ihanet şebekesi, 15 Temmuz 2016'da büyük bir suikastla varlığımızı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi ve geleceğimizi hedef almıştır."

Erbaş, ancak tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletin, maruz kaldığı bu ihanet kalkışmasına karşı da yine büyük inanç, azim ve kararlılıkla direndiğini, dinine, değerlerine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine canı pahasına sahip çıktığını vurguladı.

Allah'ın yardımı ve idarecilerin dirayetiyle büyük bir cesaret örneği sergileyen aziz milletin, şanlı bir direnişle hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirten Erbaş, "15 Temmuz direnişi, sadece bir darbe girişimini boşa çıkartmakla kalmamış, aynı zamanda dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ'nün itikadi, ameli ve ahlaki sapkınlığını da bütün yönleriyle ifşa etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün bu hadiseler bize göstermektedir ki yüce dinimiz İslam'ın ve onun evrensel değerlerinin en doğru şekilde bilinmesi, milletimiz, nesillerimiz ve geleceğimiz için son derece hayati öneme sahiptir. Zira İslam'ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, insanları istismara açık hale getirmekte, özellikle gençleri terör ve istismar yapılanmalarının ağına düşürmektedir. Bu durum ise bireysel ve toplumsal birçok probleme zemin oluşturarak ciddi felaket ve musibetlere sebep olabilmektedir.

Bu itibarla Başkanlığımız, bütün mensuplarıyla azim, kararlılık, sorumluluk bilinciyle çağın ihtiyaçları doğrultusunda sahih dini bilgi, doğru din hizmeti üreterek nesilleri İslam'ın hakikatleriyle buluşturmakta, bu anlamda bir taraftan dini kavram, değerler üzerinden toplumu ayrıştırma, aldatmaya yönelik her türlü söylem ve faaliyetlerle mücadele ederken diğer yandan da milletin manevi hayatına nebevi bir yöntemle rehberlik etmeyi büyük özveri ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Erbaş, "Bu vesileyle başta 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelede feday-ı can edenler olmak üzere bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü fitne, tefrika, kötülük ve ihanetten muhafaza etmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA