Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sultan Alparslan ve Atatürk'e rahmet diliyorum DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dilediğini belirtti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dilediğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: DHA