Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti

12.10.2019 17:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi.

Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kente eşi Seher Erbaş ve beraberindekilerle gelen Erbaş'ı, yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı.

Erbaş, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezdi.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, öğle namazı kıldı. Cami girişinde bulunan ve Şaban Ağa'ya ait olduğu bilinen kabir başında dua eden Erbaş, cami önündeki sadaka taşı üzerine bozuk para bıraktı. Erbaş, yöresel ürünlerin tanıtıldığı bir stanttan alışveriş yaptı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erbaş, antik kentin bütün tarihi zenginliklerini görmeye çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli tarihi eserlerden birisi olan Şaban Ağa Camisi'ni ziyaret ettik ve namazımızı kıldık. Allah kabul eylesin. Cumhurbaşkanımız, bundan kısa bir zaman önce bu tarihi kenti ziyaret etmiş ve Yatağan ilçemizle ilgili bazı talimatlarda bulunmuştu. Hem Yatağan ilçemizin müftüsü görevine başladı hem de tarihi Şaban Ağa Camimizin kadrosunu verdik. İmamı göreve başladı, cuma namazları kılınmaktadır. İnşallah daha canlı bir şekilde, tarihi dokuya uygun hizmetler yaparız. İl ve ilçe müftümüz, belediye başkanımız ve bütün yetkililer tarafından nitelikleri üstün seviyede hizmetler devam edecektir."

Erbaş, kentin yeniden canlanması, tarihi dokusunun ortaya çıkartılması ve Şaban Ağa Camisi'nin restorasyonunun yapılması noktasında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuklu hamamı, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan çeşme ve Ağa evlerini de gezen Erbaş'a, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İl Müftüsü İbrahim Öcüt ve Yatağan Müftüsü Durmuş Ali Çetmi de eşlik etti.

Kaynak: AA