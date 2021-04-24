Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Soykırım iddiası bir iftiradır, kabul edilemez"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Soykırım iddiası bir iftiradır, kabul edilemez"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Soykırım iddiası bir iftiradır, kabul edilemez'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Soykırım iddiası bir iftiradır, kabul edilemez" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Soykırım iddiası bir iftiradır, kabul edilemez" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" dedi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam Medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez."

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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